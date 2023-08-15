Стало известно, какое жилье на вторичном рынке России распродали

На вторичном рынке практически больше не осталось студий, однокомнатных квартир и других доступных вариантов. Об этом заявил «Известиям» управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

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Участники рынка недвижимости указывают на сокращение объема предложения на вторичном рынке жилья в крупных городах России за последний месяц на 10%.

Эксперты утверждают, что в связи с резким ростом курса валют некоторые продавцы сняли свои предложения, а граждане, у которых есть рубли, напротив, стараются их куда-то срочно вкладывать. Так, со вторичного рынка фактически исчезли многие варианты.

По мнению игроков рынка, такая динамика может стать драйвером нового роста цен.

Они обращают внимание на то, что с начала года уже наблюдается повышение цен на вторичное жилье на 12%.

По мнению собеседников «Известий», ситуация на рынке может кардинальным образом скорректироваться при резком повышении ключевой ставки. Если это данный сценарий будет реализован, ипотека на вторичном рынке станет менее доступной, полагают эксперты.

Некоторые специалисты считают, что в середине сентября активность покупателей существенно сократится.