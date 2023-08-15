Стало известно, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи

У россиян есть возможность избежать уплаты налога при продаже недвижимости, включая дачу. Об этом заявил «Известиям» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Российское законодательство регулирует, что при продаже недвижимости собственники обязаны заплатить налог на доходы физлиц. Однако в стране предусмотрены исключения.

По словам Чаплина, денежные средства от продажи недвижимости, включая дачу, считаются доходом физического лица и облагаются НДФЛ в размере 13%.

Уплачивать налог не надо, если собственник владел своей недвижимостью три года с момента регистрации права собственности. При этом гражданин должен получить дачу в подарок или в наследство, приобрести ее по договору ренты. Кроме того, дача должна оказаться в собственности в результате приватизации.

Также уплачивать налог не нужно, если дача была в собственности у гражданина более пяти лет или если садовод продал свою дачу менее чем за 1 млн рублей.

Кроме того, Чаплин напомнил о налоговых льготах для семей с детьми. Их освобождают от уплаты налога при продаже жилой недвижимости при соблюдении ряда условий. В частности, в семье должны быть двое несовершеннолетних детей либо студенты до 24 лет, которые обучаются очно, подчеркнул собеседник.

Депутат также сообщил о возможности продать недвижимость по той же стоимости, по которой она покупалась. В таком случае налогом нечего будет облагать, так как дохода не будет.