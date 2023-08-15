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Стало известно, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи

У россиян есть возможность избежать уплаты налога при продаже недвижимости, включая дачу. Об этом заявил «Известиям» депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Стало известно, в каких случаях можно не платить налог при продаже дачи
© globallookpress.com

Российское законодательство регулирует, что при продаже недвижимости собственники обязаны заплатить налог на доходы физлиц. Однако в стране предусмотрены исключения.

По словам Чаплина, денежные средства от продажи недвижимости, включая дачу, считаются доходом физического лица и облагаются НДФЛ в размере 13%.

Уплачивать налог не надо, если собственник владел своей недвижимостью три года с момента регистрации права собственности. При этом гражданин должен получить дачу в подарок или в наследство, приобрести ее по договору ренты. Кроме того, дача должна оказаться в собственности в результате приватизации.

Также уплачивать налог не нужно, если дача была в собственности у гражданина более пяти лет или если садовод продал свою дачу менее чем за 1 млн рублей.

Кроме того, Чаплин напомнил о налоговых льготах для семей с детьми. Их освобождают от уплаты налога при продаже жилой недвижимости при соблюдении ряда условий. В частности, в семье должны быть двое несовершеннолетних детей либо студенты до 24 лет, которые обучаются очно, подчеркнул собеседник.

Депутат также сообщил о возможности продать недвижимость по той же стоимости, по которой она покупалась. В таком случае налогом нечего будет облагать, так как дохода не будет.

Ранее в Гильдии риелторов РФ заявили, что в стране вряд ли введут компенсацию расходов на съемное жилье. Соответствующее обращение было направлено ранее в аппарат правительства РФ.

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