"Бон Тон": апартаменты в новостройках Москвы за год подорожали на 13%

Средняя цена апартаментов в новостройках Москвы за год выросла на 13,1%, до 22,5 млн рублей на август. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитиков агентства недвижимости «Бон Тон».

По их данным, дешевле всего сейчас стоят апартаменты стандарт-класса — 7,1 млн рублей. За год их цена увеличилась на 29,5%. Апартаменты в комфорт-классе подешевели на 2,7%, до 9,7 млн рублей. В бизнес-классе они стоят 20,4 млн рублей (на 10,2% больше показателя за прошлый год), а в премиум-классе — 75,9 млн рублей (плюс 7,9%). Наибольшим спросом пользуются однокомнатные лоты и студии.

«В результате роста ключевой ставки до 12%, как следствие дальнейшей коррекции ипотечной ставки, в краткосрочной перспективе ожидается снижение спроса на апартаменты. Наиболее уязвимым сегментом в этой ситуации оказывается бизнес-класс», — отметила гендиректор «Бон Тон» Валерия Цветкова.

Совокупный объем предложения апартаментов на рынке новостроек старой Москвы сейчас достигает 403,9 тыс. кв. м и 8,1 тыс. лотов, уточнили аналитики. Предложение апартаментов занимает 14,2% в общем объеме предложения на первично рынке старой Москвы, добавили они.