При пожаре в доме на севере Москвы пострадали две женщины и ребенок
МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали при пожаре в квартире дома на севере Москвы, сообщили ТАСС в экстренных службах.
"В доме 61 по Ангарской улице произошел пожар в квартире жилого дома. Пострадали две женщины и ребенок", - сказал собеседник агентства.
Все пострадавшие - жильцы горевшей квартиры. От огня им пришлось спасаться на балконе, откуда они были спасены и переданы медикам.
Площадь возгорания составила 10 кв. м, оно было ликвидировано.