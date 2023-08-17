Назван способ наиболее выгодно приобрести недвижимость

«Условно, берешь ипотеку под 8 процентов, а на депозит можно деньги положить под 9 и даже под 10 процентов. Это вопрос выгоды. Например, у меня первоначальный взнос — 50 процентов. Если это покупка новостройки, на ставку это не влияет, и я использую не 50 процентов, а 15 в качестве первоначального взноса. Беру ипотеку, а остальные деньги кладу на депозит. Когда он заканчивается, я снимаю деньги и гашу ими ипотеку, и у меня получается небольшая, пару процентов, но прибыль», — привел пример Барсуков.