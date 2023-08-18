Оценена доля нераспроданного жилья в Москве

Доля нераспроданного жилья на московском рынке недвижимости в июле была оценена в 59,8%, что на 0,9 п. п. ниже, чем в предыдущем месяце. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

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Главный аналитик ПСБ Владимир Лящук отмечает, что тенденция сокращения нераспроданного жилья наблюдалась с апреля 2023 года, когда его доля составила 61,3%.

По его словам, девелоперами сдерживался вывод нового объема предложения. В связи с ослаблением национальной валюты и восстановлением спроса на квартиры продажи на первичном рынке жилья увеличились, добавил Лящук.

Согласно его ожиданиям, доля нераспроданного жилья в российской столице снизится во втором полугодии нынешнего года.