После решения ЦБ РФ о повышении ключевой ставки спрос на льготную ипотеку в России значительно вырос. В августе количество консультаций по государственным программам для покупки новостроек увеличилось на 40%. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на замглавы ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяну Решетникову.

По словам экспертов компании, многие россияне, планировавшие приобретение жилья, ускорили принятие решения на фоне опасений дальнейшего повышения ставок по кредитам.

«В том числе стали активнее продавать вторичное жилье и брать ипотеку на новое. Плюс на рынке вновь активизировались те, кто решил на фоне нестабильной ситуации с курсом рубля вложить свои сбережения в недвижимость, в том числе с привлечением заемных средств по льготным ипотечным программам», — приводит слова Решетниковой газета «Известия».

Пока условия льготных госпрограмм, в отличие от стандартных банковских продуктов, не изменились. Однако аналитики прогнозируют, что по мере адаптации банков к повышенной ключевой ставке спрос на кредиты для приобретения «вторички» будет снижаться.