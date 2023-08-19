В Госдуме рассказали о типичных ошибках при продаже дачных участков

Стало известно о типичных ошибках при продаже загородной недвижимости. Они способны негативно повлиять на стоимость дома. Ошибки перечислил глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, сообщает РИА Новости.

По его словам, зачастую владельцы не заботятся о прилегающем к зданию участке. Это производит негативное впечатление на покупателя. В итоге неухоженный участок может снизить стоимость сделки на 1-1,5 миллиона рублей, даже если дом крепкий и удобный.

Также важно привести в презентабельный вид само здание и его помещения.

Перед продажей необходимо урегулировать вопросы вступления в наследство, чтобы сделку не пришлось откладывать.

Следует решить все вопросы, относящиеся к ЖКХ: энергосбережение, платежи за газ, воду, свет, взносы в СНТ,

По словам Гаврилова, нельзя, чтобы «провод висел на берёзе, а владелец годами платил по счётчику соседа». Иногда в СНТ стоит общий для всего поселка счетчик, и плату за электроэнергию собирает правление. Этот вопрос также надо разъяснить, чтобы покупателю не пришлось приобрести дом «фактически без энергоснабжения и с большими долгами».

Эти нюансы будут негативно сказываться на цене и могут оттолкнуть покупателей.