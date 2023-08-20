В ГД рассказали, на что обращать внимание при покупке дачи у водоема

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал о законодательных особенностях при покупке дачи у водоема. Его слова передает РИА Новости.

По словам Чаплина, при покупке дачи у водоема стоит учитывать ряд юридических нюансов.

«Если вы решили строить дачу сами, то покупая земельный участок у воды, стоит знать, что для строительства придется получить разрешения от нескольких инстанций: Госинспекции, Природоохранных ведомств, Росрыболовства, а также других федеральных структур», — поделился депутат.

Он добавил, что в противном случае дом могут признать самостроем и заставить дачника его снести.

Чаплин уточнил, что при строительстве дома на участке у воды необходимо учитывать границы водоохранных зон. Также на участке у воды должна быть парковка с твердым покрытием, ведь если дачник ставит машину на газоне, то за это предусмотрен штраф в размере до 5 тысяч рублей.