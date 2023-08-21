В Москве поставили рекорд по сделкам с ипотекой

В 2023 году доля сделок с ипотекой в новостройках Москвы стала максимальной за всю историю наблюдения. О том, что в столице поставили рекорд, говорится в исследовании Росреестра, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Всего в январе-июле было зарегистрировано 43,35 тысячи договоров долевого участия в строительстве (ДДУ) на жилом и нежилом рынках с привлечением кредитных средств. Показатель стал самым высоким для этого периода за все время ведения статистики с 2009 года. Результат текущего неполного года на 17,5 процента превысил итог аналогичного периода 2022 года и на 6,4 процента — итог января-июля 2021 года.

Доля сделок с ипотекой от общего числа заключенных за семь месяцев договоров составила 54,8 процента — также максимальный показатель. В июле на московском рынке недвижимости зафиксировано семь тысяч ДДУ с привлечением кредитных средств — на 8,5 процента больше, чем в июне 2023-го и на 23,7 процента — чем в июле 2022-го.