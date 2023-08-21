В Петербурге подорожала аренда квартир-студий

Цены на аренду студий в Петербурге взлетели перед началом учебного года
Спрос на аренду жилья в Северной столице в августе увеличился на 30%. Заметнее всего выросла стоимость аренды квартир-студий, выяснили аналитики сервиса «Яндекс Аренда».
«В августе текущего года стоимость аренды квартиры-студии в Петербурге выросла до 25 000 руб. в месяц. Это на 9% больше, чем в прошлом месяце и на 4% относительно августовских показателей 2022 года», – цитируют СМИ слова исследователей.
Также подорожала аренда однокомнатных квартир в Северной столице. Рост составил 8% по сравнению с июлем, пишет издание «Ведомости. Санкт-Петербург». Такое жилье в среднем можно арендовать за 27 тыс. рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла в цене на 10% по сравнению с июлем. Однако стоимость не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена аренды таких квартир составляет 44 тыс. рублей.
Больше всего предложений по аренде на долгий срок находится в Коломягах. Ставки на долгосрочную аренду в Ленинградской области относительно показателей прошлого года не изменились.