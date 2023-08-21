В Петербурге подорожала аренда квартир-студий

«В августе текущего года стоимость аренды квартиры-студии в Петербурге выросла до 25 000 руб. в месяц. Это на 9% больше, чем в прошлом месяце и на 4% относительно августовских показателей 2022 года», – цитируют СМИ слова исследователей.

Также подорожала аренда однокомнатных квартир в Северной столице. Рост составил 8% по сравнению с июлем, пишет издание «Ведомости. Санкт-Петербург». Такое жилье в среднем можно арендовать за 27 тыс. рублей в месяц. Аренда двухкомнатных квартир выросла в цене на 10% по сравнению с июлем. Однако стоимость не изменилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цена аренды таких квартир составляет 44 тыс. рублей.