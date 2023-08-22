Зафиксирован существенный рост спроса на новостройки после изменения ставки ЦБ

Замдиректора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова заявила об увеличении в России спроса на первичное жилье более чем на 50%. По ее словам, это произошло после того, как Банк России объявил о повышении ключевой ставки, передают «Известия».

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Напомним, что на минувшей неделе она была увеличена сразу на 350 б. п., до 12%.

Собеседница издания уточнила, что спрос на такое жилье вырос в связи со стремлением покупателей купить недвижимость на прежних условиях.

По словам руководителя по продажам корпорации «Мегалит» Ирины Орлякиной, рост ключевой ставки психологически воздействует на людей, несмотря на сохранение на рынке новостроек субсидирования льготной ипотеки.

Член правления ассоциации агентств недвижимости AREA Григорий Ашихмин указал на увеличение спроса и на премиальное жилье.