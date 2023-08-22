Ставки по ипотеке в США достигли максимума с осени 2000 года

Ставки по ипотечным кредитам в США достигли самого высокого уровня с осени 2000 года: фиксированные ставки на 30 лет теперь составляют 7,48%, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на данные Mortgage News Daily - аналитической платформы по рынку ипотеки.

"Ставки по ипотечным кредитам подскочили в понедельник вслед за ростом доходности облигаций... Средняя ставка по популярным 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой достигла 7,48% - самого высокого уровня с ноября 2000 года, согласно данным Mortgage News Daily", - сообщает телеканал.

Только за последнюю неделю показатель вырос на 29 базисных пунктов. А годом ранее в это же время ставка составляла около 5,5%, говорится в статье. То есть при покупке дома стоимостью 400 тысяч долларов с первоначальным взносом в 20% по 30-летней фиксированной ставке ежемесячный платеж сейчас примерно на 420 долларов выше, чем год назад, уточняет телеканал.

Рост ставок ударил по потенциальным покупателям, что усугубляется ростом цен на жилье из-за пандемии, отмечается в статье. В 2020 году ипотечные ставки установили более дюжины рекордных минимумов – в результате покупки жилья выросли, а цены с начала пандемии до лета 2022 года увеличились более чем на 40%, сообщает телеканал. В конце прошлого года цены несколько снизились, но теперь вновь растут ввиду сохраняющегося высокого спроса и слабого предложения.