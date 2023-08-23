Стало известно, сколько стоят самые бюджетные квартиры в России

Самые бюджетные квартиры на вторичном рынке жилья России расположены в Воркуте в Коми. Там их стоимость составляет 100 тысяч рублей, сообщает РИА «Недвижимость» со ссылкой на сервис Сбербанка «Домклик».

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По словам представителя сервиса, это 3268 рублей за квадратный метр. При этом в среднем квадратный метр в Воркуте стоит более 10,5 тысяч рублей, указал он.

Также собеседник подчеркнул, что жилье расположено на четвертом этаже кирпичной пятиэтажки 1991 года постройки. Лифт в доме отсутствует.

Однокомнатная квартира в 27 квадратных метров продается в Ульяновске за 120 тысяч рублей. Она находится в пятиэтажном доме без лифта на улице Врача Михайлова. Стоимость квадратного метра составляет 4,4 тысячи рублей. Средняя цена по городу – 77,7 тысячи рублей.

Следующие две однокомнатные квартиры стоят по 150 тысяч рублей. Первая в 15 «квадратов» с планировкой типа «общежитие» расположена на Советской улице в Троицке Челябинской области, вторая площадью 29 квадратных метров – на улице Димитрова в Воркуте.

Следом идет двухкомнатная квартира на Заводской улице в городе Сокол Вологодской области. «Двушка» в 44,4 «квадрата» продается за 160 тысяч рублей.