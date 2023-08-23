Эксперт: отмена ограничения на полную стоимость кредитов поддержит ипотеку

Решение Центробанка РФ отменить ограничение на полную стоимость кредитов (ПСК) до конца 2023 года позволит избежать резкого снижения объемов выдачи ипотеки. Об этом рассказали опрошенные «Известиями» эксперты.

ЦБ отменил ограничение на полную стоимость кредита (ПСК) 16 августа на фоне повышения ключевой ставки. Ставка была повышена с 8,5 до 12 процентов на фоне ослабления рубля.

В России предельные ставки по разным видам кредитов для клиентов-физлиц не могут больше чем на треть превышать процентный уровень, устанавливаемый ЦБ раз в квартал.

При этом значения ПСК в России рассчитываются с задержкой. В итоге для третьего квартала 2023-го действовали ограничения на основании среднерыночных ставок второго квартала, когда ключевая ставка составляла 7,5 процента.

Временная отмена ограничения по ПСК позволит банкам проявить «большую гибкость в подстройке процентных ставок», заявили в ЦБ.

«При росте ипотечных ставок дальнейшее действие этого правила привело бы к существенному снижению выдачи ипотечных кредитов», - заявила замглавы ипотечного департамента компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

По ее словам, если бы правило продолжило действовать, часть ипотечных кредитов перестала бы отвечать требованиям ЦБ и банкам пришлось бы отказаться от их выдачи.