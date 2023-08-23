Депутат рассказал о рисках покупки квартиры с перепланировкой

Депутат Государственной думы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин заявил, что покупка квартиры с незаконной перепланировкой может привести к штрафу. Об этом сообщает «Парламентская газета».

Он также добавил, что такую квартиру придётся приводить в первоначальный вид. В связи с этим Чаплин рекомендует всегда уточнять у продавца, была ли квартира переоборудована, а также согласовала ли администрация изменения. Кроме того, депутат порекомендовал всегда брать у собственника технический паспорт и проверять планировку с помощью документа.

«Если продавцы предлагают скидку, то стоит уточнить, сколько вы потратите на согласование перепланировки, выполняя ее самостоятельно», – рассказал он.

Чаплин напомнил, что иногда перепланировку невозможно согласовать, если планы не соответствуют требованиям безопасности. Устраивать перепланировку в обход администрации не рекомендуется – скрыть факт нарушения возможно только до визита газовщиков или электриков в случае неисправности оборудования. При этом, когда о нарушении станет известно, на действующего владельца могут наложить штраф до 2,5 тысяч рублей, а также потребовать вернуть квартиру в изначальное состояние.