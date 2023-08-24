В России впервые оформили ипотеку по QR-коду

Семье из Тюмени впервые в России одобрили жилищный кредит по QR-коду. Процедура состоялась без заполнения анкеты и предоставления документов.

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Кредит на сумму в 6 млн рублей оформили в рамках программы «Семейная ипотека». Он будет направлен на покупку первичного жилья.

QR-код был автоматически сформирован в личном кабинете. Заемщик отсканировал его и через несколько минут получил комплексное решение банка по всем ипотечным программам, действующим в настоящий момент.

Кредитная документация была подписана в офисе партнера банка. По желанию клиента, все процедуры по оформлению ипотеки можно провести в онлайн-формате. От клиента требуется только отсканировать QR-код. Все данные автоматически передаются в банк из его цифрового профиля. По мнению экспертов, в будущем в таком формате будет заключаться до половины ипотечных сделок, сообщает РБК.

Ранее в Росреестре заявили, что количество электронных сделок с жильем в Москве достигло рекорда. С января по июль 2023 года в столице приняли 765,19 тысяч электронных заявлений на регистрацию прав и постановку на кадастровый учет объектов недвижимости – на 52% больше, чем в 2022 году, и вдвое больше, чем в 2021-м.