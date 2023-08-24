Кабмин предусмотрит ставку в 2% по ипотеке молодым семьям в Арктике

"Правительству РФ внести в условия программы "Дальневосточная ипотека" изменения, предусматривающие субсидирование процентной ставки до уровня 2 процентов годовых по ипотечным жилищным кредитам (займам) на цели приобретения молодыми семьями в период до 1 января 2030 года на первичном рынке жилья в субъектах РФ, территории или части территорий которых отнесены к сухопутным территориям Арктической зоны Российской Федерации, жилых помещений по стоимости, не превышающей установленной министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения", - говорится в перечне поручений.