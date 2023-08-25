Риелтор рассказала, выгодно ли сейчас продавать вторичное жилье

Рост ипотечных ставок серьезно повлиял на спрос на недвижимость у покупателей на вторичном рынке. Заявления ЦБ, что ключевая ставка, вероятнее всего, еще поднимется, вызвали большую активность – на приобретение жилья решилось много людей, которые поняли, что откладывать покупку больше не стоит. Подробнее о том, насколько выгодно сейчас продавать вторичные квартиры, «ФедералПресс» рассказала полномочный представитель президента Российской гильдии риелторов в Сибирском федеральном округе Ирина Монастырская.

«На вторичный рынок зашло много покупателей. Активность связана с изменением ключевой ставки, информацией, что она может повыситься, и сезоном. Сейчас высокий сезон – те, кто переезжают из города куда-то, или те, кто расширяется (семьи с детьми), реализуют все в момент отпусков. Это происходит на протяжении нескольких лет в рамках улучшения жилищных условий», – пояснила эксперт.

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Спрос при актуальных ставках на вторичном рынке будет снижен, однако это изменение не будет каким-то масштабным – рынок недвижимости так быстро не отреагирует. Скорее всего, более заметным это станет в октябре 2023 года. Во-первых, потому что на рынке будут покупатели с действующими ипотечными решениями, которые получены до увеличения ключевой ставки до 12,5%. Во-вторых, появятся те, кто успел заскочить в уходящий поезд и получили решения на старых условиях. Так как решение действует 60–90 дней, однозначно получится отработать в активном рынке, в активном спросе, отметила Монастырская.

По словам риелтора, очень важно понимать, что покупатели, которые зайдут на этот рынок, будут торопиться. И в то же время при большом выборе предложений они будут серьезно торговаться. Скорее всего, цены, которые будут видны в качестве предложений, и цены реальных сделок будут отличаться, но это нормально.

«На мой взгляд, это нормальная конкуренция для рынка недвижимости. Продавцам нужно быть к этому готовыми и понимать, что у них есть определенное время для продажи своей недвижимости с той целью, с которой они вышли на рынок. Важно быть готовыми к торгу и хорошо взвешивать предложение от покупателя», – добавила она.

Если продавец вышел на рынок жилья, чтобы совершить альтернативную сделку (продать объект недвижимости и купить новый), ему нужно действовать тогда, когда у него есть ипотечное решение по прежней ставке – это самый лучший вариант. Если у него небольшая сумма доплаты для улучшения своих жилищных условий, то, возможно, для него это повышение ставок будет не столь критичным.

Если на рынке продавец, который собрался совершить альтернативную сделку, но не имеет решения от банка, в этом случае ему нужно серьезно взвесить решение – получится ли взять необходимую сумму кредита на обмен на большую квартиру или лучше рассмотреть рынок не вторичный, а первичный.