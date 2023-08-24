На рынке жилья в Петербурге начался ажиотаж

На фоне подорожания ипотеки в Санкт-Петербурге резко вырос спрос на жилье на вторичном рынке. О том, что в Северной столице начался ажиотаж на рынке квартир, рассказали эксперты «РБК».

По данным Ассоциации риэлторов Санкт-Петербура и Ленобласти, число обращений в агентства недвижимости города увеличилось в полтора-два раза. Покупатели торопятся с заключением сделок, чтобы успеть приобрести жилье на более выгодных условиях — те, кто получил одобрение ипотеки по низкой процентной ставке, стремятся ее реализовать.

«Сейчас люди пытаются запрыгнуть в последний вагон, чтобы взять ипотеку по прежним ставкам там, где это еще возможно. Поэтому покупатели принимают решение очень быстро», — пояснил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

В Национальной палате недвижимости отмечают, что клиенты с одобренной до повышения ставок ипотекой смогут купить вторичную квартиру по старым процентам до установленного банками дедлайна, затем ставки поднимут до сегодняшнего уровня.

На фоне ажиотажа продавцы повышают цены на объекта на два-три процента. Однако эксперты считают, что осенью рынок недвижимости ожидает спад спроса и снижение цен до пяти процентов из-за оттока покупателей.