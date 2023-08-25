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"Известия": Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье

Минфин РФ не планирует повышение ставок по льготным ипотечным программам после внепланового повышения ключевой ставки 15 августа. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Известия": Минфин не планирует поднимать ставку по льготной ипотеке на первичное жилье
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Как отметила газете ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, заявление Минфина свидетельствует о том, что ведомство не считает достаточно высокой нынешнюю ставку и скорее ожидает ее снижения, а не подъема. По ее мнению, ставку по льготной ипотеке могут повысить на 0,5-1 п. п. в 2024 году, однако более вероятно, что отменят предложения с государственной поддержкой.

Аналитик ФГ "Финам" Игорь Додонов сообщил "Известиям", что при ключевой ставке 12% власти найдут средства для субсидирования льготных ипотечных ставок, однако он допускает повышение процентов по госпрограммам при сохранении ЦБ курса на ужесточение денежно-кредитной политики.

"Известия" направили запрос в ЦБ. Об ответе пока не сообщается.