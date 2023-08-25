Эксперты предположили изменение спроса и цен на жилье осенью

Участники рынка, опрошенные РБК, считают, что нетипичная для текущего периода активность на рынке не будет длиться долго, передает РБК.

По словам руководителя «Циан.Аналитики» Алексея Попова, в настоящее время на руках у потенциальных покупателей остаются одобрения, полученные еще до июльского повышения ставки.

В этой связи, как указал эксперт, августовские результаты продаж заметного спада не продемонстрируют. По словам генерального директора VSN Realty Яны Глазуновой, для новых клиентов банки уже сейчас предлагают ставки 12-15%, что оказывает психологическое воздействие и замедляет процесс принятия решения.

В следующем месяце, динамика может начать корректироваться. Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов отметил, что с учетом жесткой политики Центробанка не исключено также повышение осенью минимального первоначального взноса по ипотеке.

Некоторые специалисты прогнозируют смещение спроса со вторичного рынка на первичный.

Эксперты отмечают, что для поддержания спроса, особенно в бизнес-классе и в сегменте апартаментов, застройщики будут использовать широкий набор скидок и акций. В этих сегментах стоимость может упасть до 10%.

По мнению участников рынка, развитие ситуации будет зависеть от дальнейшей политики ЦБ по ключевой ставке и от общего состояния экономики.