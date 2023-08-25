Более 800 социальных объектов построили в Москве за 11 лет

За 11 лет в Москве возвели больше 800 социальных объектов, сообщил руководитель столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в рамках экспертной дискуссии «Строим будущее. Какой будет стратегия развития строительной отрасли Москвы» на Московском урбанистическом форуме в «Зарядье».

«С 2011 по 2022 годы в столице построили 837 социальных объектов и 1,7 тыс. жилых. За 11 лет в Москве введено в эксплуатацию 372 детских сада, 156 школ, 131 объект здравоохранения и 178 спортивных объектов», – сказал Левкин.

Он отметил, что в 2023 году уже введено в эксплуатацию 60 социальных объектов.

«В Москве беспрецедентные объемы строительства жилья. В среднем, за последние четыре года каждый год вводилось на 13% больше, чем в предыдущий», – подчеркнул глава ведомства.

После возведения все построенные объекты необходимо «связать» с городом. Так, сюда входят подключение домов к коммунальной инфраструктуре, возведение социальных объектов в шаговой доступности и развитие транспортной инфраструктуры. Это позволяет создавать комфортное жилье для горожан, уточнил руководитель департамента.