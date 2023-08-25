Уполномоченные банки РФ приостановили выдачу сельской ипотеки на фоне повышения ключевой ставки Центробанком. Об этом сообщается на сайте Минсельхоза России.

«В связи с повышением ключевой ставки Банка России до 12% и в целях недопущения превышения доведенных лимитов бюджетных обязательств уполномоченными банками временно приостановлена выдача новых ипотечных кредитов по программе "Сельская ипотека". Выдачу возобновят после изменения текущей экономической ситуации», — говорится в тексте.

При этом указывается, что Минсельхоз продолжит оказывать господдержку развитию жилищного строительства и благоустройству домовладений. В частности, ведомство направило в 2023 году 5,7 миллиардов рублей на соцвыплаты гражданам, проживающим на сельских территориях и работающим в агропромышленном комплексе, соцсфере и лесной отрасли.