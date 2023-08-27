Цены на вторичное жилье выросли в России

За месяц вторичное жилье в 16 городах-миллионниках России подорожало почти на 2%. Такие цифры приводит «Коммерсантъ» со ссылкой на «ЦИАН.Аналитику».

В августе средняя стоимость составила 130,4 тысячи рублей за квадратный метр. Это рекордный прирост с марта 2022 года, ранее недвижимость ежемесячно дорожала на 0,7-0,9% в месяц.

В «Авито Недвижимости» также отметили, что средний бюджет предложения вырос к июлю на 1,9 процента, до 4,4 миллиона рублей.

Речь идет о вторичке на 18 крупнейших региональных рынках страны (16 городов-миллионников, а также Московская и Ленинградская области).

Наиболее высокий рост зафиксирован в Самаре, +4% (до 113 тысяч рублей за квадратный метр).

На вторичном рынке Москвы средняя стоимость «квадрата» поднялась до 276 тысяч рублей. В Новой Москве - до 202,8 тысячи рублей.

Цена вторичной недвижимости растет за счет сохранения высокого спроса и вымывания ликвидного предложения.

Представитель «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин заявил, что спрос растет быстрее, чем количество квартир. За последний месяц предложение уменьшилось на 3,6%, а спрос взлетел на 10,3%.