Продавцы придерживают вывод на вторичный рынок новых квартир

Продавцы, которые собирались заниматься улучшением жилищных условий и после продажи своей квартиры покупать объект на замену также на рынке готового жилья, сейчас временно откладывают сделки, потому что в изменившихся условиях не понимают, что дальше будут делать с полученными деньгами. Смогут ли они подобрать квартиру на замену. Поэтому эти продавцы на время отказываются от сделок.

«В остальном пока на вторичном рынке ничего кардинально не изменилось, резко спрос за последнее время не вырос. Покупатели и продавцы, похоже, за последнее время уже успели привыкнуть к тому, что постоянно происходят какие-то потрясения, и перестали так остро на них реагировать», — рассказывает заместитель директора агентства недвижимости «ИЖИ» Светлана Русанова.

Специалист отмечает, что обо всех последствиях резкого повышения ключевой ставки ЦБ и роста ставок по ипотеке можно будет судить осенью. К этому времени со вторичного рынка уйдут заемщики, которые на момент повышения процентных ставок по ипотеке имели одобрение от банка на выдачу кредита по старым ставкам. В ближайший месяц они выберут подходящий объект, совершат сделки и покинут рынок, после чего спрос будет формироваться уже за счет заемщиков, которые станут оформлять кредиты на новых условиях. Тогда и станет понятно, насколько именно в результате роста ставок сократился спрос на вторичном рынке.