На вторичном рынке частных домов наблюдается снижение цен

На вторичном рынке частных домов набрал силу тренд на снижение цен
Аналитики федерального портала «Мир квартир» сопоставили нынешнюю стоимость дач и коттеджей в регионах Российской Федерации с весенней и пришли к выводу, что тренд на снижение цен набрал силу.
Специалисты анализировали вторичный рынок и не учитывали элитный сегмент. По их данным, с апреля по август в 36 регионах из 84 исследованных порталом индивидуальные домовладения подорожали, в 47 подешевели, в одном остались неизменными.
Больше всего за лето дома выросли в цене в республике Алтай (+14%), Ненецком автономном округе (+7%), Калмыкии (+6,8%), Адыгее (+6,1%), Тыве (+5,9%). В число регионов с наиболее подешевевшими домами вошли Магаданская область ( - 12,1%), Красноярский край ( - 11,2%), Томская ( - 8,6%), Кировская ( - 7,9%) области, Санкт-Петербург ( - 5,4%). В Москве и Московской области дома снизились в цене на 3,7%. В среднем по стране частный дом подешевел с апреля на 0,8%.
"Тенденция к падению цен прослеживается все четче. За первые три месяца этого года стоимость домов снизилась всего в 9 регионах, в остальных собственники подняли цены в расчете на продажу во время высокого сезона. Но сезон подходит к концу, а покупателей нет - объем предложения домов в среднем по стране вырос за лето на 11%. И теперь уже в 47 краях, областях и республиках продавцам приходится переписывать ценник в сторону снижения", - отметил генеральный директор федерального портала "Мир квартир" Павел Луценко.
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