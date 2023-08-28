На вторичном рынке частных домов наблюдается снижение цен

Аналитики федерального портала «Мир квартир» сопоставили нынешнюю стоимость дач и коттеджей в регионах Российской Федерации с весенней и пришли к выводу, что тренд на снижение цен набрал силу.

Специалисты анализировали вторичный рынок и не учитывали элитный сегмент. По их данным, с апреля по август в 36 регионах из 84 исследованных порталом индивидуальные домовладения подорожали, в 47 подешевели, в одном остались неизменными.

Больше всего за лето дома выросли в цене в республике Алтай (+14%), Ненецком автономном округе (+7%), Калмыкии (+6,8%), Адыгее (+6,1%), Тыве (+5,9%). В число регионов с наиболее подешевевшими домами вошли Магаданская область ( - 12,1%), Красноярский край ( - 11,2%), Томская ( - 8,6%), Кировская ( - 7,9%) области, Санкт-Петербург ( - 5,4%). В Москве и Московской области дома снизились в цене на 3,7%. В среднем по стране частный дом подешевел с апреля на 0,8%.