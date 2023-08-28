Названа страна, в которой цены на жилье выросли больше всего

Наибольшее подорожание жилья в мире в первом квартале 2023 года наблюдается в Турции. Рост составил 132,8% в годовом выражении. Об этом сообщает NTV, передает агентство «Прайм». Телеканал ссылается на данные исследования британской консалтинговой компании по недвижимости Knight Frank.

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Среди городов, в которых зафиксировано наибольшее повышение стоимости жилья, - Анкара, Измир и Стамбул.

Цены на жилье в Турции начали резко расти после землетрясений на юго-востоке страны, которые произошли в феврале.

Компания Knight Frank проанализировала 56 стран и регионов. На второй строчке - Северная Македония, где стоимость жилья выросла на 18,8%, на третьей - Хорватия с повышением в 16,6%. Литва заняла четвертое место в рейтинге (15,3%).

В соседних Греции и Болгарии стоимость жилья поднялась на 14,5% и 9,5% соответственно. В Японии повышение цены оценивается в 6,8%, во Франции — в 2,7%, а в США — в 0,7%.