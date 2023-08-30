Москва потеряла лидерство по ценам на аренду коттеджей

Москва уступила первенство по цене аренды дома Ямало-Ненецкому АО. Об этом сообщает портал "Мир квартир".

Средние цены за возможность пожить в частном секторе в конце лета варьируются от 8899 до 75 250 руб. в месяц в зависимости от региона.

Ранее дороже всего в России сдавались дома в Москве. Теперь же лидерство перенял Ямало-Ненецкий АО. Там средняя цена - 75 250 рублей в месяц, тогда как в столице - лишь 70 101 рубль (в исследовании не учитывались цены аренды элитных коттеджей).

За ними следуют Санкт-Петербург (около 68 тысяч рублей ежемесячно), Подмосковье (около 58 тысяч) и Татарстан (57,5 тысяч).

Дешевле всего, как и полгода назад, арендовать дом в Еврейской АО - за месяц проживания здесь просят в среднем всего 8899 рублей. Предпоследнюю позицию занимает Забайкалье (9400 рублей в месяц), чуть дороже арендовать дом в Бурятии, Хакасии и Архангельской области.

Сильнее всего с апреля арендные дома подорожали в республиках Алтай, Адыгея, Башкортостан, а также в Свердловской, Псковской и Кировской областях - более чем на 30%.

В Хакасии цены, напротив, снизились более чем на 30%. Заметно подешевела аренда в Забайкальском крае, Пензенской и Архангельской областях, Пермском крае, республиках Марий Эл, Удмуртия, а также в Ханты-Мансийском АО - более чем на 20%.

В среднем по стране частные дома сейчас сдаются за 34 030 рублей в месяц. И это на 4,3% дороже, чем весной.