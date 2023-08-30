Мутко сообщил об увеличении выдачи ипотеки в России в 1,5 раза

"С начала года российские банки выдали уже почти 1 млн кредитов на 3,7 трлн рублей - в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. При этом доля льготных программ, оператором которых выступает ДОМ.РФ, в общей выдаче продолжила расти и достигла уже более 40% по количеству и 55% по объему", - сказал Мутко, подводя итоги работы ДОМ.РФ за семь месяцев 2023 года.