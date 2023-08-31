Эксперты спрогнозировали новые ипотечные рекорды к концу года

В связи с ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования выдачи ипотеки до конца года продемонстрируют рекордные уровни. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на новый обзор аналитики рейтингового агентства НКР.

Причем, как отмечается, максимумы будут зафиксированы в месячном, квартальном и годовом выражениях.

Отмечается, что по итогам года показатель может составить 6,5-6,7 трлн рублей, что на 35-40% превышает значение 2022 года и на 14-18% – рекордного 2021-го.

С 1 мая Банком России были введены надбавки для кредитов на строящееся жилье с первоначальным взносом менее 30% и на готовое со взносом менее 15%.

Среди кредитных организаций, которые ожидают объем выдач на уровне 6,7 трлн – Альфа-банк. Там также сообщили об увеличении спроса в последние недели августа на стандартные программы, по которым началось повышение ставок.