Застройщики начали снова предлагать околонулевую ипотеку
Ряд застройщиков вновь начал рекламировать возможность приобрести новую квартиру в ипотеку по околонулевым ставкам.
Так, две компании рекламируют покупки под 1,01% или даже 0,01%. Однако если углубиться в условия, выясняется, что это ставка на первые два года или на период строительства дома, далее процент поднимается. Однако в офисе еще одного девелопера сообщили, что квартиру при взносе от 20% и в определенных городах и жилых комплексах можно купить в ипотеку со ставкой 0,01% на весь срок выплаты кредита. Удорожание квартиры при этом (по сравнению с покупкой по стандартым ставкам) составит около 10%. При наличии детей и использовании Семейной ипотеки цена жилья станет выше, чем при стандартных условиях, на 7%.
С точки зрения маркетинга и потребительского спроса околонулевые ставки себя хорошо зарекомендовали, поэтому застройщики не упускают возможность предложить рынку такой продукт, прокомментировал ситуацию "Российской газете" директор направления "Новостройки" "ИНКОМ-Недвижимость" Валерий Кочетков.
"Чтобы получить минимальную ставку, уже мало иметь 15% собственных средств - необходимо как минимум 20%. Как и прежде, при оформлении такой ставки цена лота будет выше в зависимости от величины первоначального взноса, - поясняет он. К примеру, если первый взнос 21-30%, то удорожание составит 19%. Если взнос 31-50%, то удорожание на 16%, а если он более 50%, то удорожание всего на 11%. Стоит отметить, что новое предложение по околонулевым ставкам - не на таких кабальных условиях, как было ранее (когда не давали скидку и поднимали цену объекта), ведь именно существенное подорожание объекта при околонулевой ставке не нравилось ЦБ. Сейчас применяют скидку от прайсовой цены, и затем удорожание происходит в зависимости от первого взноса".
Напомним, околонулевые ставки по ипотеке от застройщиков стали особенно распространенными в прошлом году. Позже ЦБ начал ужесточать требования к таким кредитам. По мнению ЦБ, использование околонулевой ипотеки с завышением цены квартиры может привести к проблемам как у покупателей, так и у банков и у застройщиков.