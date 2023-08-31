Застройщики начали снова предлагать околонулевую ипотеку

"Чтобы получить минимальную ставку, уже мало иметь 15% собственных средств - необходимо как минимум 20%. Как и прежде, при оформлении такой ставки цена лота будет выше в зависимости от величины первоначального взноса, - поясняет он. К примеру, если первый взнос 21-30%, то удорожание составит 19%. Если взнос 31-50%, то удорожание на 16%, а если он более 50%, то удорожание всего на 11%. Стоит отметить, что новое предложение по околонулевым ставкам - не на таких кабальных условиях, как было ранее (когда не давали скидку и поднимали цену объекта), ведь именно существенное подорожание объекта при околонулевой ставке не нравилось ЦБ. Сейчас применяют скидку от прайсовой цены, и затем удорожание происходит в зависимости от первого взноса".