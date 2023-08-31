России предрекли новый рекорд по ипотеке

В 2023 году российские банки могут установить рекорд по выдаче ипотеки — объем кредитов может впервые превысить 6,5 триллиона рублей. Такой прогноз сделали аналитики кредитно-рейтингового агентства НКР, пишет РИА Новости.

«НКР ожидает новых исторических максимумов в сегменте ипотечного кредитования на фоне роста ключевой ставки и в преддверии дальнейшего ужесточения регулирования. В третьем квартале 2023 года рынок может обновить месячный и квартальный рекорды по объемам выдачи в результате ускорения роста в августе и сентябре», — заявили специалисты.

Эксперты предполагают, что четвертый квартал окажется менее удачным на фоне досрочной реализации части спроса, однако не исключают, что даже при таких условиях банки могут выдать за год ипотеку на 6,5 триллиона рублей. По данным НКР, такой показатель на 35-40 процентов превышает значения 2022 года и на 14-18 — 2021-го.