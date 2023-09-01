В России изменили условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов

Процесс получения молодыми IT-специалистами в России льготных ипотечных кредитов упростится. Это произойдет благодаря подписанию в стране соответствующего постановления, сообщается на сайте правительства.

Подпись на документе поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

У IT-специалистов в возрасте до 36 лет будет возможность оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты, подчеркнули в кабмине.

Раньше в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалисты должны были зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц. В других городах и населенных пунктах эта сумма была установлена на уровне 70 тыс. рублей. В столице граждане должны были зарабатывать не менее 150 тыс. рублей в месяц.

В правительстве считают, что благодаря исключению зарплатного ценза еще большее число работников отрасли сможет купить жилье на выгодных условиях.