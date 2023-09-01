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В России изменили условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов

Процесс получения молодыми IT-специалистами в России льготных ипотечных кредитов упростится. Это произойдет благодаря подписанию в стране соответствующего постановления, сообщается на сайте правительства.

Подпись на документе поставил премьер-министр Михаил Мишустин.

У IT-специалистов в возрасте до 36 лет будет возможность оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты, подчеркнули в кабмине.

Раньше в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалисты должны были зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц. В других городах и населенных пунктах эта сумма была установлена на уровне 70 тыс. рублей. В столице граждане должны были зарабатывать не менее 150 тыс. рублей в месяц.

В правительстве считают, что благодаря исключению зарплатного ценза еще большее число работников отрасли сможет купить жилье на выгодных условиях.

Эксперты спрогнозировали новые ипотечные рекорды к концу года

Ранее «Ведомости» со ссылкой на новый обзор аналитики рейтингового агентства НКР сообщили, что в связи с ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования выдачи ипотеки до конца года продемонстрируют рекордные уровни.

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