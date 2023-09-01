В России изменили условия льготной ипотеки для молодых IT-специалистов
Процесс получения молодыми IT-специалистами в России льготных ипотечных кредитов упростится. Это произойдет благодаря подписанию в стране соответствующего постановления, сообщается на сайте правительства.
Подпись на документе поставил премьер-министр Михаил Мишустин.
У IT-специалистов в возрасте до 36 лет будет возможность оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты, подчеркнули в кабмине.
Раньше в городах-миллионниках для получения льготного кредита IT-специалисты должны были зарабатывать не менее 120 тыс. рублей в месяц. В других городах и населенных пунктах эта сумма была установлена на уровне 70 тыс. рублей. В столице граждане должны были зарабатывать не менее 150 тыс. рублей в месяц.
В правительстве считают, что благодаря исключению зарплатного ценза еще большее число работников отрасли сможет купить жилье на выгодных условиях.
Ранее «Ведомости» со ссылкой на новый обзор аналитики рейтингового агентства НКР сообщили, что в связи с ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования выдачи ипотеки до конца года продемонстрируют рекордные уровни.