«Циан» зафиксировал снижение интереса к ипотеке на вторичном рынке

"Уже в июле в ипотечной статистике нашло отражение решение ЦБ о повышении ключевой ставки. В июне слухи об ожидаемом повышении ставки ЦБ привели к увеличению активности среди покупателей. В июле число выданных ипотек уступило июньскому результату - повышение ставки ЦБ ожидаемо привело к росту ипотечных ставок во многих банках. Однако снижение по итогам месяца было не очень сильным: кредиты активно выдавались до 21 июля, не все банки оперативно кардинально пересмотрели ипотечные условия", - говорится в сообщении.