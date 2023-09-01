"Циан" зафиксировал снижение интереса к ипотеке на вторичном рынке
Количество выданных ипотек в России на первичном рынке жилья увеличилось в июле на 13%, на вторичном - снизилось на 3%, таким образом покупатели отреагировали на решение ЦБ о повышении ключевой ставки, говорится в сообщении "Циана".
"В июле 2023 года в РФ было выдано 170,5 тысячи ипотечных кредитов: 119,4 тысячи на вторичном рынке и 51,1 тысячи на первичном. Относительно июня активность выдач в сегменте новостроек увеличилась на 13,2%, в сегменте готового жилья, наоборот, снизилась на 2,7%", - подсчитали в компании.
Банк России 21 июля решил повысить ключевую ставку до 12% годовых. На первичном рынке все больше кредитов выдается по программам, ставки по которым определены властями страны, поэтому повышение ключевой ставки оказывает большее влияние на вторичный рынок недвижимости, где, в отличие от рынка новостроек, нет льготных ипотечных программ, пояснили аналитики "Циана".
"Уже в июле в ипотечной статистике нашло отражение решение ЦБ о повышении ключевой ставки. В июне слухи об ожидаемом повышении ставки ЦБ привели к увеличению активности среди покупателей. В июле число выданных ипотек уступило июньскому результату - повышение ставки ЦБ ожидаемо привело к росту ипотечных ставок во многих банках. Однако снижение по итогам месяца было не очень сильным: кредиты активно выдавались до 21 июля, не все банки оперативно кардинально пересмотрели ипотечные условия", - говорится в сообщении.
Доля "вторички" от общего числа выдач в июле, по данным "Циана", снизилась с 73 до 70% и, как прогнозируют в компании, продолжит сокращаться, ведь разрыв между ставками на первичном и вторичном рынках увеличится до 7-8 процентных пунктов.