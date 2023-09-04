В России подорожала посуточная аренда

За год цены на рынке краткосрочной аренды квартир выросли на 11-20 процентов в зависимости от формата. Об этом сообщает "Авито Недвижимость". Самые дорогие города - Сочи, Москва и Санкт-Петербург.

В среднем по России аренда объектов с четырьмя комнатами и более подорожала на 20 процентов (с 5 до 6 тысяч рублей в сутки), "трёшек" - на 17 процентов (с 3 до 3,5 тысячи рублей), студий - на 15 процентов (с 2 до 2,3 тысячи рублей), "двушек" - на 12 процентов (с 2,5 до 2,8 тысячи рублей), "однушек" - на 11 процентов (с 1,8 до 2 тысяч рублей).

За год цены на краткосрочную аренду квартир выросли в 30-ти из 33 крупнейших городов, проанализированных в исследовании. Сильнее всего в Кирове - сразу на 50 процентов.