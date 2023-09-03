Названы города России с самым подорожавшим вторичным жильем

В августе средняя цена квадратного метра вторичного жилья в крупнейших городах России выросла до 1,8%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование федеральной компании «Этажи».

Эксперты отметили, что российский показатель роста оказался более чем в два раза ниже, чем месяцем ранее, когда на фоне ожиданий повышения ключевой ставки он был на уровне 0,7%, тогда как за август - всего 0,3%.

Директор по продажам «Этажей» Сергей Зайцев пояснил, что рынок оказался значительно перегрет на фоне внутренней повестки.

Первое место в списке городов, в которых существенно выросли цены на вторичное жилье, занял Челябинск: в июле рост был на уровне 1,6%, а в августе превысил 1,7%.

На втором месте оказался Волгоград, рост составил 1,6%. В Казани средняя цена «вторички» выросла на 1,5%, в Краснодаре и Новосибирске - на 1,4%, в Ростове-на-Дону - на 1,3%.

Аналитики уточнили, что несмотря на летнее повышение цен, Волгоград, Челябинск и Омск являются городами-миллионниками с самой доступной ценой квадратного метра готового жилья.