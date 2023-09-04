Названы самые дорогие улицы Москвы

Самой дорогой улицей Москвы с самым большим количеством квартир и апартаментов, выставленных на продажу с ценником выше миллиона рублей за "квадрат", признана улица Усачева. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

Второй улицей по количеству дорогих вторичных квартир стала улица Ефремова. На третьей строчке разместилась Мосфильмовская улица.