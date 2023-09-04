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Названы самые дорогие улицы Москвы

Самой дорогой улицей Москвы с самым большим количеством квартир и апартаментов, выставленных на продажу с ценником выше миллиона рублей за "квадрат", признана улица Усачева. Об этом сообщает пресс-служба Skolkovo Realty.

Названы самые дорогие улицы Москвы
© РИА Новости

Второй улицей по количеству дорогих вторичных квартир стала улица Ефремова. На третьей строчке разместилась Мосфильмовская улица.

В августе, по данным агентства, в городе продавалось более двух с половиной тысяч квартир и апартаментов с ценой квадратного метра дороже миллиона рублей.