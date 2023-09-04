В России увеличили лимиты выдачи ипотеки с господдержкой

Правительство России в общей сложности повысило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на постановление кабмина.

Документ предполагает, что лимит выдачи по ипотеке для семей возрастет с 3,1 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей, по дальневосточной ипотеке — с 450 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей, по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей, по ипотеке для IТ-специалистов — с 240 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на новый обзор аналитики рейтингового агентства НКР сообщили, что в связи с ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования выдачи ипотеки до конца года продемонстрируют рекордные уровни.