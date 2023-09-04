$96.34+0.01104.61-0.33

В России увеличили лимиты выдачи ипотеки с господдержкой

Правительство России в общей сложности повысило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на постановление кабмина.

В России увеличили лимиты выдачи ипотеки с господдержкой
© ТАСС

Документ предполагает, что лимит выдачи по ипотеке для семей возрастет с 3,1 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей, по дальневосточной ипотеке — с 450 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей, по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей, по ипотеке для IТ-специалистов — с 240 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на новый обзор аналитики рейтингового агентства НКР сообщили, что в связи с ростом ключевой ставки и ужесточением регулирования выдачи ипотеки до конца года продемонстрируют рекордные уровни.

Также стало известно, что процесс получения молодыми IT-специалистами в России льготных ипотечных кредитов упростится. Это произойдет благодаря подписанию в стране соответствующего постановления. У IT-специалистов в возрасте до 36 лет будет возможность оформить льготный ипотечный кредит без учета требований к уровню минимальной зарплаты.

Главное о финансах
Больше новостей
Рамблер: главные новости