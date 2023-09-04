Эксперт сравнил выгоду от покупки новостройки и «вторички»

Желающим приобрести квартиру в ипотеку лучше выбирать новостройку, а тем, кто планирует покупать за наличные, — «вторичку». Выгоду жилья на первичном и вторичном рынках сравнила гендиректор агентства недвижимости «Городской риэлторский центр» Юлия Усачева, пишет Ura.ru.

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Риелтор пояснила, что при покупке новостройки можно получить более выгодные условия по ипотеке и удобную современную планировку. Вторичное же жилье даст возможность переехать сразу и без дополнительных вложений — при этом сразу получится заселиться в район с хорошо развитой инфраструктурой.

Однако у обоих вариантов есть и свои минусы. По словам Усачевой, покупателям новостройки придется ждать окончания строительства дома, вкладывать дополнительные средства в ремонт и, возможно, какое-то время жить в районе со слабо развитой инфраструктурой. А владельцам «вторички» могут достаться старый дом с изношенными лифтом и инженерными коммуникациями и двор без парковочных мест.