В России собрались изменить условия по льготной ипотеке

Правительство задумалось об ограничении ипотечного кредитования с господдержкой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Так, первоначальный взнос может увеличиться с 15% до 20%. При этом предельная величина субсидии кредитным организациям может быть снижена на ,5 процентного пункта.

По словам одного из собеседников газеты, «льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать». И такая ситуация стала наблюдаться в последние месяцы, указал он.

Собеседник также уточнил, что среди ключевых рисков - несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен.

Ранее сообщалось, что правительство России в общей сложности повысило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам.