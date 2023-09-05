В России собрались изменить условия по льготной ипотеке

СМИ: в России вырастет первоначальный взнос по льготной ипотеке до 20%
Правительство задумалось об ограничении ипотечного кредитования с господдержкой. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.
Так, первоначальный взнос может увеличиться с 15% до 20%. При этом предельная величина субсидии кредитным организациям может быть снижена на ,5 процентного пункта.
По словам одного из собеседников газеты, «льготная ипотека разогналась до такой степени, что ее пора прижимать». И такая ситуация стала наблюдаться в последние месяцы, указал он.
Собеседник также уточнил, что среди ключевых рисков - несбалансированность рынка недвижимости и продолжающийся рост цен.
Ранее сообщалось, что правительство России в общей сложности повысило на 1,9 триллиона рублей лимиты выдачи ипотеки по основным госпрограммам.
Лимит выдачи по ипотеке для семей возрастет с 3,1 триллиона рублей до 3,4 триллиона рублей, по дальневосточной ипотеке — с 450 миллиардов рублей до 1,3 триллиона рублей, по льготной ипотеке на новостройки — с 4,5 триллиона рублей до 5 триллионов рублей, по ипотеке для IТ-специалистов — с 240 миллиардов рублей до 500 миллиардов рублей.