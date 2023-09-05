В России утвердили правила предоставления субвенций на жилье в новых регионах

Правительством были утверждены правила предоставления субвенций на обеспечение жильем жителей новых регионов, которые были официально признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Их будут направлять с начала следующего года - с 1 января, сообщает РИА Недвижимость со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Подчеркивается, что с этой даты Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области начнут получать финансирование, необходимое для обеспечения жильем отдельных категорий граждан.

В сообщении уточняется, что постановление, утверждающее правила предоставления субвенций из федерального бюджета на эти цели, подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Категории таких граждан определены указом главы государства, который был подписан в июне 2023 года.

Эти граждане могут получить как жилое помещение подходящего метража, так и единовременную денежную выплату на строительство или приобретение дома или квартиры.