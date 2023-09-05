Эксперт назвал причину ужесточения правил выдачи льготной ипотеки

«Статистика показывает, что 80% средств из лимита уже выдана. Денег хватит до конца года, что будет дальше — вопрос. Возможно, будут изменения в самих ставках. Здесь в целом все будет зависеть от договоренностей Минфина и Минстроя, застройщиков, как они смогут пролоббировать эту историю», — пояснил эксперт.