В Москве подорожали однокомнатные квартиры

В Москве подорожали маленькие квартиры
За год однокомнатные квартиры в новостройках Москвы дорожали одними из самых быстрых темпов среди всех крупных городов России. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты компании «Авито Недвижимость», которые провели соответствующее исследование.
По данным аналитиков, относительно августа 2022-го «однушки» в столице поднялись в цене в среднем на 23 процента, до 14,5 миллиона рублей за объект. В результате Москва стала третьей в списке городов России с наиболее подорожавшим однокомнатным жильем на первичном рынке — по этому показателю ее обогнали только Челябинск и Киров. Так, в Челябинске стоимость таких новостроек по сравнению с восьмым месяцем прошлого года подскочила на 44 процента, в среднем до 4,3 миллиона рублей за квартиру. В Кирове на «однушки» на первичном рынке выросли в цене на 31 процент, достигнув 3,9 миллиона рублей за объект.
Напротив, однокомнатные квартиры в новостройках за год сильнее всего подешевели в Красноярске — в среднем на пять процентов, до 4,1 миллиона рублей. В Ульяновске цены на «однушки» снизились на четыре процента, достигнув три миллиона рублей за объект. В Калининграде и Иркутске уменьшение стоимости такого жилья составило три процента, до 4,7 миллиона рублей за квартиру в каждом из городов.
При этом в среднем по крупным городам России однокомнатные квартиры за год потеряли в цене пять процентов. Средняя стоимость такого объекта в результате установилась на уровне в 4,8 миллиона рублей.
В сентябре аналитики ЦИАН пришли к выводу, что стоимость самой дорогой квартиры в Москве составляет 3,95 миллиарда рублей.