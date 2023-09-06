В Москве подорожали однокомнатные квартиры

За год однокомнатные квартиры в новостройках Москвы дорожали одними из самых быстрых темпов среди всех крупных городов России. Об этом «Ленте.ру» рассказали эксперты компании «Авито Недвижимость», которые провели соответствующее исследование.

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По данным аналитиков, относительно августа 2022-го «однушки» в столице поднялись в цене в среднем на 23 процента, до 14,5 миллиона рублей за объект. В результате Москва стала третьей в списке городов России с наиболее подорожавшим однокомнатным жильем на первичном рынке — по этому показателю ее обогнали только Челябинск и Киров. Так, в Челябинске стоимость таких новостроек по сравнению с восьмым месяцем прошлого года подскочила на 44 процента, в среднем до 4,3 миллиона рублей за квартиру. В Кирове на «однушки» на первичном рынке выросли в цене на 31 процент, достигнув 3,9 миллиона рублей за объект.

Напротив, однокомнатные квартиры в новостройках за год сильнее всего подешевели в Красноярске — в среднем на пять процентов, до 4,1 миллиона рублей. В Ульяновске цены на «однушки» снизились на четыре процента, достигнув три миллиона рублей за объект. В Калининграде и Иркутске уменьшение стоимости такого жилья составило три процента, до 4,7 миллиона рублей за квартиру в каждом из городов.

При этом в среднем по крупным городам России однокомнатные квартиры за год потеряли в цене пять процентов. Средняя стоимость такого объекта в результате установилась на уровне в 4,8 миллиона рублей.