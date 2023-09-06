Минсельхоз планирует возобновить сельскую ипотеку в 2024 году

Минсельхоз РФ готовится к возобновлению сельской ипотеки в 2024 году. В настоящее время работа над возобновлением льготного кредитования отрасли до конца 2023 года ведется, заявил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам, передает РИА Новости.

«По льготной ипотеке, я думаю, что где-то с нового года мы начнем... Часть денег действительно закончилась, у нас выросли обязательства по ранее выданным кредитам с учетом увеличения ключевой ставки», - указал Патрушев.

В конце лета в Минсельхозе заявили, что уполномоченные банки решили временно приостановить выдачу новых ипотечных кредитов по программе «Сельская ипотека» после повышения ключевой ставки ЦБ РФ до 12% годовых.

Патрушев также указал на планы возобновить и льготное кредитование аграриев, прием заявок на которое также приостановили.