Интерес американцев к новому жилью заметно упал

В конце августа — начале сентября суммарное количество заявок на покупку нового жилья в США заметно упало. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков Ассоциации ипотечных банкиров (Mortgage Bankers Association, MBA).

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Индекс покупок MBA высчитывается на еженедельной основе с 1990 года и охватывает около 75 процентов активности на ипотечном рынке США. В опросе традиционно принимают участие ипотечные банкиры, а также представители финансовых и благотворительных организаций.

По итогам семи дней, завершившихся 4 сентября, его значение сократилось на 2,1 процента, до 141,9, — самого низкого показателя с апреля 1995 года. Общий показатель спроса на ипотеку упал еще в большей степени — на 2,9 процента, почти до 27-летнего минимума.

Эксперты объяснили подобную динамику сохраняющимися на американском рынке недвижимости высокими процентами по займам. К началу сентября размер средней ставки по 30-летней фиксированной ипотеке в США снизился на 10 базисных пунктов, до 7,21 процента, однако остался вблизи самого высокого уровня за последние десятилетия. Тенденция охлаждения интереса американцев к ипотеке будет продолжаться в обозримом будущем на фоне курса Федеральной резервной системы (ФРС) на ужесточение денежно-кредитной политики, пришли к выводу аналитики.