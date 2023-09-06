Повышение ключевой ставки вызвало ажиотаж на рынке жилья

Повышение Банком России ключевой ставки до 12% привело к росту запросов на приобретение жилья. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрошенных риелторов.

Согласно заявлению управляющего директора «Миэль» Александра Москатова, число подобных запросов на вторичную недвижимость выросло на 20%, а на новостройки на 50%. Он также добавил, что повышение ставки привело к росту ипотечных кредитов, что сформировало ажиотажный спрос на недвижимость.

«Это типичное явление, мы похожую картину наблюдали и в марте 2022 года», – уточнил он.

Эксперт также рассказал о том, что спрос на вторичную недвижимость стал расти ещё в начале августа. По его мнению, это можно объяснить желанием покупателей быстрее реализовать уже одобренные ипотечные кредиты.

При этом гендиректор компании «Бест-Новострой» Виктория Григорьева считает, что число обращений не показывает значительных изменений, однако за последний месяц заметно выросло количество запросов от тех клиентов, которым уже одобрили ипотеку по старым заявкам.

«Рост обращений от клиентов с одобрениями ипотек, действующими на момент повышения ключевой ставки, составил 46%», – уточнила она.

Увеличившийся спрос на приобретение недвижимости подтвердил и директор по продажам компании «Этажи» Сергей Зайцев. Он добавил, что количество запросов на покупку жилья в августе увеличилось на 37,7% по сравнению с показателями за июнь, а также на 18% относительно июля. «В фаворитах первичный рынок, где интерес к покупке в августе вырос на 60,5% относительно июня и на 35% по сравнению с июнем. На втором месте вторичное жилье с ростом 35% и 16,5% соответственно», – рассказал эксперт.