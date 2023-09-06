В ЦБ указали на признаки перегрева рынка ипотеки
Центральный Банк России (ЦБ) наблюдает признаки перегрева на рынке ипотеки во втором квартале 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы российского регулятора.
В ЦБ считают, что это связано с ростом инвестиционного спроса, который произошёл из-за снижения курса рубля.
«Ипотека демонстрирует признаки перегрева: во втором квартале 2023 года темпы роста существенно ускорились по сравнению с первым кварталом (до +7 с +4,2%), почти достигнув рекордного уровня конца прошлого года (+7,2% в четвертом квартале 2022 года)», – сказано в материалах регулятора.
В Банке России также добавили, что общий объём ипотечных кредитов во втором квартале 2023 года составил 1,8 триллиона рублей. Это на 39% выше, чем было выдано в первом квартале.
Ранее российские риелторы заявили, что повышение ключевой ставки привело к всплеску покупок жилья.