В России зафиксирован рост рекомендованного дохода ипотечника

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало увеличение в России среднего размера семейного дохода, рекомендуемого для «комфортного» обслуживания ипотеки. С начала года он вырос на 9,8%, до 100,4 тысячи рублей в месяц, говорится на сайте организации.

Уточняется, что размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в январе 2023 года составлял 91,4 тысяч рублей.

Наибольший уровень рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30 субъектов РФ с наибольшим объемом совокупного ипотечного портфеля, наблюдается в Москве (189,7 тысячи), Московской области (143,2 тысячи), Санкт-Петербурге (129,7 тысячи), Ленинградской области (109,3 тысячи) и Краснодарском крае (106,5 тысячи рублей).

Удмуртия, Краснодарский край, Волгоградская, Ленинградская и Ростовская области продемонстрировали самую существенную динамику роста рекомендованного семейного дохода, а Хабаровский край, Оренбургская область, Ханты-Мансийский АО, Якутия и Новосибирская область – наименьшую.