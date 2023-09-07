ЦБ назвал регионы с самой дешевой ипотекой

Средний уровень процентной ставки по ипотечному кредиту за семь месяцев нынешнего года поднялся более чем на 1% по сравнению с 2022 годом, однако пока не дотянул до уровня 2019 года. Такие данные приводятся в бюллетене ЦБ об ипотечном кредитовании по итогам июля.

В среднем ипотечная ставка по итогам семи месяцев выросла до 8,29%. Это на 1,13 процентных пункта больше, чем в 2022 году (тогда было 7,16%). Однако к уровню 2019 года стоимость ипотеки пока не вернулась - до введения льготной ипотеки на новостройки кредиты на жилье выдавали в среднем под 9,87%.

Самым дешевым регионом в плане ипотеки по итогам семи месяцев стала Якутия - здесь кредиты выдают в среднем под 6,11%. За нею следуют Амурская область (6,31%), Приморье (6,54%), Сахалин (6,85%) и Бурятия. Первенство дальневосточных регионов, по-видимому, объясняется действием дальневосточной ипотеки. Хотя, например, на Камчатке кредиты все равно дороже, чем в среднем по стране - за ипотеку нужно платить 8,79%.

Если не брать в расчет Дальний Восток, то самой дешевой ипотекой могут похвастаться Краснодарский край (7,38%), Адыгея (7,43%) и Ленинградская область (7,66%).